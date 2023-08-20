Пурыгина Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пурыгина Пелагея Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

02.03.1887 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1822 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Пурыгин Максим Данилович

Отец ребёнка: Пурыгин Даниил Иванович

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.01.1871 ст.

Сын: Пурыгин Максим Данилович

Отец ребёнка: Пурыгин Даниил Иванович

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.03.1874 ст.

Сын: Пурыгин Алексей Данилович

Отец ребёнка: Пурыгин Даниил Иванович

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пурыгин Даниил Иванович

Смерть
02.03.1887 ст.
Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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