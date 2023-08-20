Пурыгина Пелагея Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смерти02.03.1887 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1862
Отец ребёнка: Пурыгин Даниил Иванович
Рождение ребёнка
27.01.1871 ст.
Отец ребёнка: Пурыгин Даниил Иванович
Рождение ребёнка
20.03.1874 ст.
Сын: Пурыгин Алексей Данилович
Отец ребёнка: Пурыгин Даниил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.03.1887 ст.