Чередов Пётр Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Чередов Осип Петров
Мать ребёнка: Чередова Настасья Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Ксения Петрова
Мать ребёнка: Чередова Настасья Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Домна Петрова
Мать ребёнка: Чередова Настасья Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Чередов Яков Петров
Мать ребёнка: Чередова Настасья Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: Чередова Настасья Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Ульяна Петрова
Мать ребёнка: Чередова Настасья Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Марфа Петрова
Мать ребёнка: Чередова Настасья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1800