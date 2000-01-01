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Чередов Пётр Максимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Чередов Максим Васильев

Мать: Чередова Акулина Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Чередов Осип Петров

Мать ребёнка: Чередова Настасья Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Ксения Петрова

Мать ребёнка: Чередова Настасья Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Домна Петрова

Мать ребёнка: Чередова Настасья Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Чередов Яков Петров

Мать ребёнка: Чередова Настасья Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Чередов Перфил Петров

Мать ребёнка: Чередова Настасья Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Ульяна Петрова

Мать ребёнка: Чередова Настасья Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Марфа Петрова

Мать ребёнка: Чередова Настасья Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Настасья Михайлова

Смерть
1800
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