Чередов Максим Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧередов Максим Васильев

Чередов Максим Васильев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

1775

Пол

Мужской

Отец

Около 1676 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1722 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: Чередов Василий Борисов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Чередов Пётр Максимов

Мать ребёнка: Чередова Акулина Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Федосья Максимова

Мать ребёнка: Чередова Акулина Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Ксения Максимова

Мать ребёнка: Чередова Акулина Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Акулина Михайлова

Смерть
1775
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close