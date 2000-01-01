Чередов Максим Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1728
Дата смерти1775
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Отец: Чередов Василий Борисов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1757
Мать ребёнка: Чередова Акулина Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Федосья Максимова
Мать ребёнка: Чередова Акулина Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Ксения Максимова
Мать ребёнка: Чередова Акулина Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1775