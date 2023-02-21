Чередова Акулина Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1722
Дата смерти1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1757
Отец ребёнка: Чередов Максим Васильев
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Федосья Максимова
Отец ребёнка: Чередов Максим Васильев
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Ксения Максимова
Отец ребёнка: Чередов Максим Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1783