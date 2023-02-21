Чередова Акулина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧередова Акулина Михайлова

Чередова Акулина Михайлова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1728 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Чередов Пётр Максимов

Отец ребёнка: Чередов Максим Васильев

Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Федосья Максимова

Отец ребёнка: Чередов Максим Васильев

Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Ксения Максимова

Отец ребёнка: Чередов Максим Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Максим Васильев

Смерть
1783
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close