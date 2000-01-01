Чередова Настасья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧередова Настасья Михайлова

Чередова Настасья Михайлова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1757 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Чередов Осип Петров

Отец ребёнка: Чередов Пётр Максимов

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Ксения Петрова

Отец ребёнка: Чередов Пётр Максимов

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Домна Петрова

Отец ребёнка: Чередов Пётр Максимов

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Чередов Яков Петров

Отец ребёнка: Чередов Пётр Максимов

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Чередов Перфил Петров

Отец ребёнка: Чередов Пётр Максимов

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Ульяна Петрова

Отец ребёнка: Чередов Пётр Максимов

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Марфа Петрова

Отец ребёнка: Чередов Пётр Максимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Пётр Максимов

Смерть
После 1834
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close