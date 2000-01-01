Чередова Настасья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Чередов Осип Петров
Отец ребёнка: Чередов Пётр Максимов
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Ксения Петрова
Отец ребёнка: Чередов Пётр Максимов
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Домна Петрова
Отец ребёнка: Чередов Пётр Максимов
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Чередов Яков Петров
Отец ребёнка: Чередов Пётр Максимов
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Чередов Пётр Максимов
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Ульяна Петрова
Отец ребёнка: Чередов Пётр Максимов
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Марфа Петрова
Отец ребёнка: Чередов Пётр Максимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1834