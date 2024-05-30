Фельк Христиан
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Фельк Иоханн Леонард
Мать: Фельк (Эмирих) Агнеса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фельк Доротея
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Фельк Гермина Христиановна
Мать ребёнка: Фельк Доротея
Рождение ребёнка
1902
Сын: Фельк Христиан Христианович
Мать ребёнка: Фельк Доротея
Рождение ребёнка
1906
Сын: Фельк Константин Христианович
Мать ребёнка: Фельк Доротея
Смерть
Неизвестно