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Фельк Христиан

Место рождения

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЗД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Фельк Иоханн Леонард

Мать: Фельк (Эмирих) Агнеса

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фельк Доротея

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Фельк Гермина Христиановна

Мать ребёнка: Фельк Доротея

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Фельк Христиан Христианович

Мать ребёнка: Фельк Доротея

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Фельк Константин Христианович

Мать ребёнка: Фельк Доротея

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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