Фельк (Эмирих) Агнеса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФельк (Эмирих) Агнеса

Фельк (Эмирих) Агнеса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фельк Иоханн Леонард

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Фельк Мария Катарина

Отец ребёнка: Фельк Иоханн Леонард

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Фельк Анна Элизабет

Отец ребёнка: Фельк Иоханн Леонард

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Фельк Иоханн Карл

Отец ребёнка: Фельк Иоханн Леонард

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
?.08.1853

Сын: Фельк Иоганнес

Отец ребёнка: Фельк Иоханн Леонард

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
?.07.1856

Сын: Фельк Иоханн Давид

Отец ребёнка: Фельк Иоханн Леонард

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Фельк Христиан

Отец ребёнка: Фельк Иоханн Леонард

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.