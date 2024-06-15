Фельк (Эмирих) Агнеса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фельк Иоханн Леонард
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Фельк Мария Катарина
Отец ребёнка: Фельк Иоханн Леонард
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Фельк Анна Элизабет
Отец ребёнка: Фельк Иоханн Леонард
Рождение ребёнка
1848
Сын: Фельк Иоханн Карл
Отец ребёнка: Фельк Иоханн Леонард
Рождение ребёнка
?.08.1853
Сын: Фельк Иоганнес
Отец ребёнка: Фельк Иоханн Леонард
Рождение ребёнка
?.07.1856
Сын: Фельк Иоханн Давид
Отец ребёнка: Фельк Иоханн Леонард
Рождение ребёнка
1860
Сын: Фельк Христиан
Отец ребёнка: Фельк Иоханн Леонард
Смерть
Неизвестно