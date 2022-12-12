село Баскатовка, село Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Баскатовка

Марксовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1624Баскаковка, кол. нем.при р. Воложке.14510689417405Церковь лютеранская 1. Училище. Базар.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Панинская волость
987. Баскаковка (Кинд, Горелова), село бывшее колонистов, дворов 121, жителей 1426, церковь лютеранская, школа, лавка, механ. звд., 6 ветряных мельниц

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Марксовский район
44472Баскатовкасело51°48'с.ш.46°59'в.д.M-38-010

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Марксовский муниципальный район, Подлесновское сельское поселение
63626458111с Баскатовкасело
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