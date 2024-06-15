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Фельк Иоханн Леонард

Место рождения

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЗД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Фельк Фридрих

Мать: Фельк (Эммерих) Мария Доротея

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фельк (Эмирих) Агнеса

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Фельк Мария Катарина

Мать ребёнка: Фельк (Эмирих) Агнеса

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Фельк Анна Элизабет

Мать ребёнка: Фельк (Эмирих) Агнеса

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Фельк Иоханн Карл

Мать ребёнка: Фельк (Эмирих) Агнеса

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
?.08.1853

Сын: Фельк Иоганнес

Мать ребёнка: Фельк (Эмирих) Агнеса

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
?.07.1856

Сын: Фельк Иоханн Давид

Мать ребёнка: Фельк (Эмирих) Агнеса

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Фельк Христиан

Мать ребёнка: Фельк (Эмирих) Агнеса

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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