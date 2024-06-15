Фельк Иоханн Леонард
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Фельк Фридрих
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фельк (Эмирих) Агнеса
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Фельк Мария Катарина
Мать ребёнка: Фельк (Эмирих) Агнеса
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Фельк Анна Элизабет
Мать ребёнка: Фельк (Эмирих) Агнеса
Рождение ребёнка
1848
Сын: Фельк Иоханн Карл
Мать ребёнка: Фельк (Эмирих) Агнеса
Рождение ребёнка
?.08.1853
Сын: Фельк Иоганнес
Мать ребёнка: Фельк (Эмирих) Агнеса
Рождение ребёнка
?.07.1856
Сын: Фельк Иоханн Давид
Мать ребёнка: Фельк (Эмирих) Агнеса
Рождение ребёнка
1860
Сын: Фельк Христиан
Мать ребёнка: Фельк (Эмирих) Агнеса
Смерть
Неизвестно