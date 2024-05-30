Фельк Доротея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фельк Доротея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фельк Христиан

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Фельк Гермина Христиановна

Отец ребёнка: Фельк Христиан

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Фельк Христиан Христианович

Отец ребёнка: Фельк Христиан

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Фельк Константин Христианович

Отец ребёнка: Фельк Христиан

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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