Быков Тимофей Осипов
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Быков Осип Поликарпов
Мать: Быкова Настасья
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Быкова Пелагея Николаева
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Быкова Пелагея Николаева
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Быкова Пелагея Николаева
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Клавдия Тимофеевна
Мать ребёнка: Быкова Пелагея Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Быкова Пелагея Николаева
Смерть
Неизвестно