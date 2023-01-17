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Быков Тимофей Осипов

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Место рождения

Сылва, Шалинский, Свердловская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Быков Осип Поликарпов

Мать: Быкова Настасья

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Быков Александр Тимофеев

Мать ребёнка: Быкова Пелагея Николаева

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Быкова Пелагея Николаева

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Быков Степан Тимофеевич

Мать ребёнка: Быкова Пелагея Николаева

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Клавдия Тимофеевна

Мать ребёнка: Быкова Пелагея Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова Пелагея Николаева

Смерть
Неизвестно
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