Быкова Настасья
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Рождение ребёнка
1826
Сын: Быков Тимофей Осипов
Отец ребёнка: Быков Осип Поликарпов
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Парасковья Осипова
Отец ребёнка: Быков Осип Поликарпов
Рождение ребёнка
1831
Сын: Быков Кирило Осипов
Отец ребёнка: Быков Осип Поликарпов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Харитинья Осипова
Отец ребёнка: Быков Осип Поликарпов
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Быков Осип Поликарпов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно