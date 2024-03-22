Быкова Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБыкова Настасья

Быкова Настасья

Место рождения

Сылва, Шалинский, Свердловская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Быков Тимофей Осипов

Отец ребёнка: Быков Осип Поликарпов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Парасковья Осипова

Отец ребёнка: Быков Осип Поликарпов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Быков Кирило Осипов

Отец ребёнка: Быков Осип Поликарпов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Харитинья Осипова

Отец ребёнка: Быков Осип Поликарпов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Быков Григорий Осипов

Отец ребёнка: Быков Осип Поликарпов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Осип Поликарпов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close