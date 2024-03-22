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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3282Сылвинский, зав.при р. Сылве.1008063118752022Церковь православная 1. Единоверческая 1. Волостное правление. Госпиталь. Железоделательный завод 1. Лесопильня 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1063. Сылвинский завод, село заводское бывшее владельческое, при реке Сылве, дворов 631, жителей 3.897, волостное правление (уездный город в 110 верстах), церковь правосл Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Сылвинский завод24231198711900289231456037[...]
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) з. Сылвинский, на р. Сылве. Зав. чугуноплавильный и железоделательный. Построен казною в 1739 г., а с 1779 г. принадлежал частн. лицам. Ныне принадлеж. наследн. графин Показать все Сылвинское общество105925722583Бывшие помещичьиПравославные, единовер. и старообр.Русские110—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
51733Сылвасело57°18'с.ш.58°46'в.д.O-40-106
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65727000286с Сылвасело