село Сылва, Шалинский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Сылва

Шалинский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Красноуфимский уезд
3282Сылвинский, зав.при р. Сылве.1008063118752022Церковь православная 1. Единоверческая 1. Волостное правление. Госпиталь. Железоделательный завод 1. Лесопильня 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Сылвинская волость
1063. Сылвинский завод, село заводское бывшее владельческое, при реке Сылве, дворов 631, жителей 3.897, волостное правление (уездный город в 110 верстах), церковь правосл Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Сылвинская волость
село Сылвинский завод24231198711900289231456037[...]

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Сылвинская волость
1) з. Сылвинский, на р. Сылве. Зав. чугуноплавильный и железоделательный. Построен казною в 1739 г., а с 1779 г. принадлежал частн. лицам. Ныне принадлеж. наследн. графин Показать все Сылвинское общество105925722583Бывшие помещичьиПравославные, единовер. и старообр.Русские110

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Шалинский район
51733Сылвасело57°18'с.ш.58°46'в.д.O-40-106

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Шалинский
65727000286с Сылвасело

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