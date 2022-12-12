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Быков Осип Поликарпов

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Место рождения

Сылва, Шалинский, Свердловская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Быков Поликарп Авдеев

Мать: Быкова Мавра

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Быков Тимофей Осипов

Мать ребёнка: Быкова Настасья

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Парасковья Осипова

Мать ребёнка: Быкова Настасья

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Быков Кирило Осипов

Мать ребёнка: Быкова Настасья

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Харитинья Осипова

Мать ребёнка: Быкова Настасья

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Быков Григорий Осипов

Мать ребёнка: Быкова Настасья

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова Настасья

Смерть
Неизвестно
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