Быков Осип Поликарпов
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Быков Поликарп Авдеев
Мать: Быкова Мавра
Рождение ребёнка
1826
Сын: Быков Тимофей Осипов
Мать ребёнка: Быкова Настасья
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Парасковья Осипова
Мать ребёнка: Быкова Настасья
Рождение ребёнка
1831
Сын: Быков Кирило Осипов
Мать ребёнка: Быкова Настасья
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Харитинья Осипова
Мать ребёнка: Быкова Настасья
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Быкова Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Быкова Настасья
Смерть
Неизвестно