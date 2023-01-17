Быков Поликарп Авдеев
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Быков Авдей Терентьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Быкова Мавра
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Фёкла Поликарпова
Мать ребёнка: Быкова Мавра
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Быкова Мавра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Быкова Мавра
Смерть
1857