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Быков Поликарп Авдеев

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Место рождения

Сылва, Шалинский, Свердловская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Быков Авдей Терентьев

Мать: не указана

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Быков Осип Поликарпов

Мать ребёнка: Быкова Мавра

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Фёкла Поликарпова

Мать ребёнка: Быкова Мавра

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Быков Сергей Поликарпов

Мать ребёнка: Быкова Мавра

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова Мавра

Смерть
1857
Сылва, Шалинский, Свердловская область
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