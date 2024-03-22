Быков Сергей Поликарпов
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Быков Поликарп Авдеев
Мать: Быкова Мавра
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Быкова Марфа Егорова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Быков Фёдор Сергеев
Мать ребёнка: Быкова Марфа Егорова
Рождение ребёнка
1846
Сын: Быков Самсон Сергеев
Мать ребёнка: Быкова Марфа Егорова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Наталья Сергеева
Мать ребёнка: Быкова Марфа Егорова
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Быкова Марфа Егорова
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Быкова Марфа Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Быкова Марфа Егорова
Смерть
Неизвестно