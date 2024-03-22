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Быков Сергей Поликарпов

Место рождения

Сылва, Шалинский, Свердловская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Быков Поликарп Авдеев

Мать: Быкова Мавра

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Быков Ювеналий Сергеев

Мать ребёнка: Быкова Марфа Егорова

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Быков Фёдор Сергеев

Мать ребёнка: Быкова Марфа Егорова

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Быков Самсон Сергеев

Мать ребёнка: Быкова Марфа Егорова

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Наталья Сергеева

Мать ребёнка: Быкова Марфа Егорова

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Быков Ермило Сергеевич

Мать ребёнка: Быкова Марфа Егорова

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Быков Матвей Сергеевич

Мать ребёнка: Быкова Марфа Егорова

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова Марфа Егорова

Смерть
Неизвестно
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