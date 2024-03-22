Быкова Марфа Егорова
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Быков Сергей Поликарпов
Рождение ребёнка
1838
Сын: Быков Фёдор Сергеев
Отец ребёнка: Быков Сергей Поликарпов
Рождение ребёнка
1846
Сын: Быков Самсон Сергеев
Отец ребёнка: Быков Сергей Поликарпов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Наталья Сергеева
Отец ребёнка: Быков Сергей Поликарпов
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Быков Сергей Поликарпов
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Быков Сергей Поликарпов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно