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Быкова Марфа Егорова

Место рождения

Сылва, Шалинский, Свердловская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Быков Ювеналий Сергеев

Отец ребёнка: Быков Сергей Поликарпов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Быков Фёдор Сергеев

Отец ребёнка: Быков Сергей Поликарпов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Быков Самсон Сергеев

Отец ребёнка: Быков Сергей Поликарпов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Наталья Сергеева

Отец ребёнка: Быков Сергей Поликарпов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Быков Ермило Сергеевич

Отец ребёнка: Быков Сергей Поликарпов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Быков Матвей Сергеевич

Отец ребёнка: Быков Сергей Поликарпов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Сергей Поликарпов

Смерть
Неизвестно
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