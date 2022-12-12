Быкова Пелагея Николаева
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Быков Тимофей Осипов
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Быков Тимофей Осипов
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Быков Тимофей Осипов
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Клавдия Тимофеевна
Отец ребёнка: Быков Тимофей Осипов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Быков Тимофей Осипов
Смерть
Неизвестно