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Быкова Пелагея Николаева

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Место рождения

Сылва, Шалинский, Свердловская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Быков Александр Тимофеев

Отец ребёнка: Быков Тимофей Осипов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Быков Тимофей Осипов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Быков Степан Тимофеевич

Отец ребёнка: Быков Тимофей Осипов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Клавдия Тимофеевна

Отец ребёнка: Быков Тимофей Осипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Тимофей Осипов

Смерть
Неизвестно
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