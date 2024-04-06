Бормотова Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бормотова Настасья

Место рождения

Ревда, Ревда, Свердловская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Около 1817

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Ревда, Ревда, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1802

Сын: Бормотов Трофим Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ревда, Ревда, Свердловская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Бормотов Филипп Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ревда, Ревда, Свердловская область
Смерть
Около 1817
Ревда, Ревда, Свердловская область

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