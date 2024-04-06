Бормотова Настасья
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиОколо 1817
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 1817