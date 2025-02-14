Бормотов Иван Андреевич 1782 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бормотов Иван Андреевич

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Место рождения

Ревда, Ревда, Свердловская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Жена

1781 г.р.
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Дети

1802 г.р.
1804 г.р.
1818 г.р.
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Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Бормотова Неизвестно

Ревда, Ревда, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бормотова Настасья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1802

Сын: Бормотов Трофим Иванович

Мать ребёнка: Бормотова Настасья

Ревда, Ревда, Свердловская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Бормотов Филипп Иванович

Мать ребёнка: Бормотова Настасья

Ревда, Ревда, Свердловская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Бормотов Илларион Иванович

Мать ребёнка: Бормотова Настасья

Ревда, Ревда, Свердловская область
РС-1834
Рождение ребёнка
1821

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бормотова Настасья

Ревда, Ревда, Свердловская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1823

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ревда, Ревда, Свердловская область
Смерть
1850
Ревда, Ревда, Свердловская область

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