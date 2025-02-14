Бормотов Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Бормотова Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бормотова Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Бормотова Настасья
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Бормотова Настасья
Рождение ребёнка
1818
Сын: Бормотов Илларион Иванович
Мать ребёнка: Бормотова Настасья
РС-1834
Рождение ребёнка
1821
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бормотова Настасья
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Рождение ребёнка
1823
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1850