Бормотов Илларион Иванович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Бормотов Иван Андреевич
Мать: Бормотова Настасья
Сын: Бормотов Дмитрий Илларионов
Мать ребёнка: Бормотова Агафия Михайловна
Сын: Бормотов Фёдор Илларионов
Мать ребёнка: Бормотова Агафия Михайловна
Дочь: Бормотова Елизавета Илларионовна
Мать ребёнка: Бормотова Агафия Михайловна
Дочь: Белоусова (Бормотова) Акилина Илларионовна
Мать ребёнка: Бормотова (Гридина) Васса Федотовна
Дочь: Бормотова Евдокия Илларионовна
Мать ребёнка: Бормотова (Гридина) Васса Федотовна
Дочь: Умнова (Бормотова) Ирина Илларионова
Мать ребёнка: Бормотова (Гридина) Васса Федотовна
Сын: Бормотов Андрей Илларионович
Мать ребёнка: Бормотова (Гридина) Васса Федотовна
Сын: Бормотов Иван Илларионович
Мать ребёнка: Бормотова (Гридина) Васса Федотовна