Бормотов Илларион Иванович 1818 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бормотов Илларион Иванович

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Место рождения

Ревда, Ревда, Свердловская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Бормотов Иван Андреевич

Мать: Бормотова Настасья

Ревда, Ревда, Свердловская область
РС-1834
Рождение ребёнка
12.10.1836 ст.

Сын: Бормотов Дмитрий Илларионов

Мать ребёнка: Бормотова Агафия Михайловна

Ревда, Ревда, Свердловская область
Сын Лариона от первого брака
Бракосочетание
1837

Жена: Бормотова Агафия Михайловна

Ревда, Ревда, Свердловская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Бормотов Фёдор Илларионов

Мать ребёнка: Бормотова Агафия Михайловна

Ревда, Ревда, Свердловская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Бормотова Елизавета Илларионовна

Мать ребёнка: Бормотова Агафия Михайловна

Ревда, Ревда, Свердловская область
Бракосочетание
Около 1845

Жена: Бормотова (Гридина) Васса Федотовна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Белоусова (Бормотова) Акилина Илларионовна

Мать ребёнка: Бормотова (Гридина) Васса Федотовна

Ревда, Ревда, Свердловская область
Рождение ребёнка
?.07.1848

Дочь: Бормотова Евдокия Илларионовна

Мать ребёнка: Бормотова (Гридина) Васса Федотовна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Умнова (Бормотова) Ирина Илларионова

Мать ребёнка: Бормотова (Гридина) Васса Федотовна

Ревда, Ревда, Свердловская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Бормотов Андрей Илларионович

Мать ребёнка: Бормотова (Гридина) Васса Федотовна

Ревда, Ревда, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.01.1864 ст.

Сын: Бормотов Иван Илларионович

Мать ребёнка: Бормотова (Гридина) Васса Федотовна

ГАСО (Свердловск), ф.6, оп.1, д.212, лист: 122об.
Смерть
Неизвестно

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