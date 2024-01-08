Полевик (Бирин) Акилина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолевик (Бирин) Акилина Афанасьевна

Полевик (Бирин) Акилина Афанасьевна

Место рождения

Малая Кошелевка, Чернігівська область

Дата рождения

13.06.1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1817

Отец: Бирин Афанасий Федорович

Мать: Бирин Наталия Павловна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Бракосочетание
31.01.1840

Муж: Полевик Павел Петрович

Круты, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.08.1842

Сын: Полевик Лаврентий Павлович

Отец ребёнка: Полевик Павел Петрович

Круты, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.03.1845

Сын: Полевик Кондрат Павлович

Отец ребёнка: Полевик Павел Петрович

Круты, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Полевик Иван Павлович

Отец ребёнка: Полевик Павел Петрович

Круты, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.09.1847

Сын: Полевик Аким Павлович

Отец ребёнка: Полевик Павел Петрович

Круты, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.04.1850

Сын: Полевик Федор Павлович

Отец ребёнка: Полевик Павел Петрович

Круты, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.10.1852

Дочь: Полевик Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Полевик Павел Петрович

Круты, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Круты, Чернігівська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.