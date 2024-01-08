Полевик (Бирин) Акилина Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения13.06.1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1817
Отец: Бирин Афанасий Федорович
Мать: Бирин Наталия Павловна
Бракосочетание
31.01.1840
Рождение ребёнка
10.08.1842
Сын: Полевик Лаврентий Павлович
Отец ребёнка: Полевик Павел Петрович
Рождение ребёнка
09.03.1845
Отец ребёнка: Полевик Павел Петрович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Полевик Павел Петрович
Рождение ребёнка
09.09.1847
Отец ребёнка: Полевик Павел Петрович
Рождение ребёнка
20.04.1850
Отец ребёнка: Полевик Павел Петрович
Рождение ребёнка
31.10.1852
Дочь: Полевик Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Полевик Павел Петрович
Смерть
Неизвестно