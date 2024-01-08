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Бирин Наталия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бирин Афанасий Федорович

Рождение ребёнка
13.06.1817

Дочь: Полевик (Бирин) Акилина Афанасьевна

Отец ребёнка: Бирин Афанасий Федорович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.08.1820

Дочь: Бирин Васса Афанасьевна

Отец ребёнка: Бирин Афанасий Федорович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.11.1822

Сын: Бирин Павел Афанасьевич

Отец ребёнка: Бирин Афанасий Федорович

Березанка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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