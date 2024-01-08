Бирин Наталия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.06.1817
Дочь: Полевик (Бирин) Акилина Афанасьевна
Отец ребёнка: Бирин Афанасий Федорович
Рождение ребёнка
21.08.1820
Дочь: Бирин Васса Афанасьевна
Отец ребёнка: Бирин Афанасий Федорович
Рождение ребёнка
06.11.1822
Отец ребёнка: Бирин Афанасий Федорович
Березанка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно