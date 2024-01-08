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Бирин Афанасий Федорович

Место рождения

Малая Кошелевка, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бирин Федор

Мать: не указана

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирин Наталия Павловна

Рождение ребёнка
13.06.1817

Дочь: Полевик (Бирин) Акилина Афанасьевна

Мать ребёнка: Бирин Наталия Павловна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.08.1820

Дочь: Бирин Васса Афанасьевна

Мать ребёнка: Бирин Наталия Павловна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.11.1822

Сын: Бирин Павел Афанасьевич

Мать ребёнка: Бирин Наталия Павловна

Березанка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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