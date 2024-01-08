Бирин Афанасий Федорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бирин Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бирин Наталия Павловна
Рождение ребёнка
13.06.1817
Дочь: Полевик (Бирин) Акилина Афанасьевна
Мать ребёнка: Бирин Наталия Павловна
Рождение ребёнка
21.08.1820
Дочь: Бирин Васса Афанасьевна
Мать ребёнка: Бирин Наталия Павловна
Рождение ребёнка
06.11.1822
Мать ребёнка: Бирин Наталия Павловна
Березанка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно