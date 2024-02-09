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Полевик Павел Петрович

Место рождения

Круты, Чернігівська область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Круты, Чернігівська область
Бракосочетание
31.01.1840

Жена: Полевик Акилина Афанасьевна

Круты, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.08.1842

Сын: Полевик Лаврентий Павлович

Мать ребёнка: Полевик Акилина Афанасьевна

Круты, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.03.1845

Сын: Полевик Кондрат Павлович

Мать ребёнка: Полевик Акилина Афанасьевна

Круты, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.09.1847

Сын: Полевик Аким Павлович

Мать ребёнка: Полевик Акилина Афанасьевна

Круты, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Полевик Иван Павлович

Мать ребёнка: Полевик Акилина Афанасьевна

Круты, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.04.1850

Сын: Полевик Федор Павлович

Мать ребёнка: Полевик Акилина Афанасьевна

Круты, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.10.1852

Дочь: Полевик Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Полевик Акилина Афанасьевна

Круты, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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