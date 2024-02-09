Полевик Павел Петрович
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1840
Рождение ребёнка
10.08.1842
Сын: Полевик Лаврентий Павлович
Мать ребёнка: Полевик Акилина Афанасьевна
Рождение ребёнка
09.03.1845
Мать ребёнка: Полевик Акилина Афанасьевна
Рождение ребёнка
09.09.1847
Мать ребёнка: Полевик Акилина Афанасьевна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Полевик Акилина Афанасьевна
Рождение ребёнка
20.04.1850
Мать ребёнка: Полевик Акилина Афанасьевна
Рождение ребёнка
31.10.1852
Дочь: Полевик Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Полевик Акилина Афанасьевна
Смерть
Неизвестно