Полевик Лаврентий Павлович
Место рождения
Дата рождения10.08.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Полевик Параскева Лаврентиевна
Мать ребёнка: Полевик (Отрощенко) Христина Макаровна
Дочь: Полевик Мария Лаврентьевна
Мать ребёнка: Полевик (Отрощенко) Христина Макаровна
Дочь: Полевик Агриппина Лаврентьевна
Мать ребёнка: Полевик (Отрощенко) Христина Макаровна
Дочь: Полевик Параскева Лаврентьевна
Мать ребёнка: Полевик (Отрощенко) Христина Макаровна
Сын: Полевик Филипп Лаврентьевич
Мать ребёнка: Полевик (Отрощенко) Христина Макаровна
Сын: Полевик Иван Лаврентьевич
Мать ребёнка: Полевик (Отрощенко) Христина Макаровна
Сын: Полевик Федор Лаврентьевич
Мать ребёнка: Полевик (Отрощенко) Христина Макаровна
Дочь: Панченко (Полевик) Мария Лаврентиевна
Мать ребёнка: Полевик (Отрощенко) Христина Макаровна
Сын: Полевик Федор Лаврентьевич
Мать ребёнка: Полевик (Отрощенко) Христина Макаровна
Дочь: Полевик Агриппина Лаврентиевна
Мать ребёнка: Полевик (Отрощенко) Христина Макаровна
Сын: Полевик Иван Лаврентьевич
Мать ребёнка: Полевик (Отрощенко) Христина Макаровна
Дочь: Полевик Ульяна Лаврентиевна
Мать ребёнка: Полевик (Отрощенко) Христина Макаровна