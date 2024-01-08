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Полевик Лаврентий Павлович

Место рождения

Круты, Чернігівська область

Дата рождения

10.08.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1842

Отец: Полевик Павел Петрович

Мать: Полевик (Бирин) Акилина Афанасьевна

Круты, Чернігівська область
Бракосочетание
20.01.1863

Жена: Полевик (Отрощенко) Христина Макаровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.10.1863

Дочь: Полевик Параскева Лаврентиевна

Мать ребёнка: Полевик (Отрощенко) Христина Макаровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.02.1865

Дочь: Полевик Мария Лаврентьевна

Мать ребёнка: Полевик (Отрощенко) Христина Макаровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.05.1866

Дочь: Полевик Агриппина Лаврентьевна

Мать ребёнка: Полевик (Отрощенко) Христина Макаровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.10.1867

Дочь: Полевик Параскева Лаврентьевна

Мать ребёнка: Полевик (Отрощенко) Христина Макаровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.11.1868

Сын: Полевик Филипп Лаврентьевич

Мать ребёнка: Полевик (Отрощенко) Христина Макаровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.09.1870

Сын: Полевик Иван Лаврентьевич

Мать ребёнка: Полевик (Отрощенко) Христина Макаровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.02.1872

Сын: Полевик Федор Лаврентьевич

Мать ребёнка: Полевик (Отрощенко) Христина Макаровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.04.1874

Дочь: Панченко (Полевик) Мария Лаврентиевна

Мать ребёнка: Полевик (Отрощенко) Христина Макаровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.02.1876

Сын: Полевик Федор Лаврентьевич

Мать ребёнка: Полевик (Отрощенко) Христина Макаровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.06.1878

Дочь: Полевик Агриппина Лаврентиевна

Мать ребёнка: Полевик (Отрощенко) Христина Макаровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.05.1880

Сын: Полевик Иван Лаврентьевич

Мать ребёнка: Полевик (Отрощенко) Христина Макаровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.12.1881

Дочь: Полевик Ульяна Лаврентиевна

Мать ребёнка: Полевик (Отрощенко) Христина Макаровна

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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