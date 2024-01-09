Панченко (Полевик) Мария Лаврентиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панченко (Полевик) Мария Лаврентиевна

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

01.04.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1874

Отец: Полевик Лаврентий Павлович

Мать: Полевик (Отрощенко) Христина Макаровна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
11.05.1897

Муж: Панченко Федор

Стародуб, город Стародуб, Брянская область
Рождение ребёнка
01.02.1898

Дочь: Панченко Анна Федоровна

Отец ребёнка: Панченко Федор

Стародуб, город Стародуб, Брянская область
Рождение ребёнка
13.05.1899

Дочь: Панченко Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Панченко Федор

Осколково, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
18.09.1901

Сын: Панченко Федор Федорович

Отец ребёнка: Панченко Федор

Стародуб, город Стародуб, Брянская область
Рождение ребёнка
26.09.1903

Дочь: Панченко Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Панченко Федор

Стародуб, город Стародуб, Брянская область
Рождение ребёнка
11.10.1906

Дочь: Панченко Зинаида Федоровна

Отец ребёнка: Панченко Федор

Тарасовка, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
05.09.1908

Сын: Панченко Михаил Федорович

Отец ребёнка: Панченко Федор

Тарасовка, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
13.10.1912

Сын: Панченко Александр Федорович

Отец ребёнка: Панченко Федор

Тарасовка, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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