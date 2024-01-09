Панченко (Полевик) Мария Лаврентиевна
Место рождения
Дата рождения01.04.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1874
Бракосочетание
11.05.1897
Муж: Панченко Федор
Рождение ребёнка
01.02.1898
Дочь: Панченко Анна Федоровна
Отец ребёнка: Панченко Федор
Рождение ребёнка
13.05.1899
Дочь: Панченко Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Панченко Федор
Осколково, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
18.09.1901
Отец ребёнка: Панченко Федор
Рождение ребёнка
26.09.1903
Дочь: Панченко Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Панченко Федор
Рождение ребёнка
11.10.1906
Дочь: Панченко Зинаида Федоровна
Отец ребёнка: Панченко Федор
Рождение ребёнка
05.09.1908
Сын: Панченко Михаил Федорович
Отец ребёнка: Панченко Федор
Рождение ребёнка
13.10.1912
Сын: Панченко Александр Федорович
Отец ребёнка: Панченко Федор
Смерть
Неизвестно