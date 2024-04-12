Харт (Тохтамыш) Пелагея Козьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харт (Тохтамыш) Пелагея Козьмина

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

11.01.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1863

Отец: Тохтамыш Козьма Левтерович

Мать: Агрипина Ставриевна

Бракосочетание
17.01.1882

Муж: Харт Павел Дмитриевич

Николаевская церковь,м/к-1882г.лист-73,зап.2,ГАДО,Ф - 426-2-4
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Харт Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Агриппина Павловна

Отец ребёнка: Харт Павел Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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