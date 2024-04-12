Харт (Тохтамыш) Пелагея Козьмина
Место рождения
Дата рождения11.01.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1863
Отец: Тохтамыш Козьма Левтерович
Мать: Агрипина Ставриевна
Бракосочетание
17.01.1882
Николаевская церковь,м/к-1882г.лист-73,зап.2,ГАДО,Ф - 426-2-4
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Харт Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Агриппина Павловна
Отец ребёнка: Харт Павел Дмитриевич
Смерть
Неизвестно