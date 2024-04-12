Харт Павел Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1859
Отец: Харт Дмитрий Панаиотович
Мать: ?
Бракосочетание
17.01.1882
Жена: Харт Пелагея Козьмина
Николаевская церковь,м/к-1882г.лист-73,зап.2,ГАДО,Ф - 426-2-4
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Харт Пелагея Козьмина
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Харт Андрей Павлович
Мать ребёнка: ?
Украина
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Агриппина Павловна
Мать ребёнка: Харт Пелагея Козьмина
Смерть
Неизвестно