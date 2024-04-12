Агрипина Ставриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Бракосочетание
До 1857
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Фито Ефросиния Козьмина
Отец ребёнка: Тохтамыш Козьма Левтерович
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Тохтамыш Левтерий Козьмин
Отец ребёнка: Тохтамыш Козьма Левтерович
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Евдокия Козьмина
Отец ребёнка: Тохтамыш Козьма Левтерович
Рождение ребёнка
11.01.1863
Дочь: Харт Пелагея Козьмина
Отец ребёнка: Тохтамыш Козьма Левтерович
Рождение ребёнка
09.01.1867
Отец ребёнка: Тохтамыш Козьма Левтерович
Рождение ребёнка
19.07.1869
Дочь: Анастасия Козьмина
Отец ребёнка: Тохтамыш Козьма Левтерович
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Балабан Василиса Козьмина
Отец ребёнка: Тохтамыш Козьма Левтерович
Рождение ребёнка
12.07.1874
Дочь: Анастасия-мл. Козьмина
Отец ребёнка: Тохтамыш Козьма Левтерович
Рождение ребёнка
28.01.1877
Дочь: Тараш Кирикия Козьмина
Отец ребёнка: Тохтамыш Козьма Левтерович
Рождение ребёнка
26.04.1880
Отец ребёнка: Тохтамыш Козьма Левтерович
Смерть
Неизвестно