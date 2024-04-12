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Агрипина Ставриевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1857

Муж: Тохтамыш Козьма Левтерович

Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Фито Ефросиния Козьмина

Отец ребёнка: Тохтамыш Козьма Левтерович

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Тохтамыш Левтерий Козьмин

Отец ребёнка: Тохтамыш Козьма Левтерович

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Евдокия Козьмина

Отец ребёнка: Тохтамыш Козьма Левтерович

Рождение ребёнка
11.01.1863

Дочь: Харт Пелагея Козьмина

Отец ребёнка: Тохтамыш Козьма Левтерович

Рождение ребёнка
09.01.1867

Сын: Тохтамыш Евфимий Козьмин

Отец ребёнка: Тохтамыш Козьма Левтерович

Рождение ребёнка
19.07.1869

Дочь: Анастасия Козьмина

Отец ребёнка: Тохтамыш Козьма Левтерович

Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Балабан Василиса Козьмина

Отец ребёнка: Тохтамыш Козьма Левтерович

Рождение ребёнка
12.07.1874

Дочь: Анастасия-мл. Козьмина

Отец ребёнка: Тохтамыш Козьма Левтерович

Рождение ребёнка
28.01.1877

Дочь: Тараш Кирикия Козьмина

Отец ребёнка: Тохтамыш Козьма Левтерович

Рождение ребёнка
26.04.1880

Сын: Тохтамыш Георгий Козьмин

Отец ребёнка: Тохтамыш Козьма Левтерович

Смерть
Неизвестно
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