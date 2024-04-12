Тохтамыш Георгий Козьмин
Место рождения
Дата рождения26.04.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1880
Отец: Тохтамыш Козьма Левтерович
Мать: Агрипина Ставриевна
Бракосочетание
26.10.1898
Рождение ребёнка
27.06.1902
Дочь: Акилина Георгиевна
Мать ребёнка: Тохтамыш Кирикия Георгиевна
Рождение ребёнка
04.11.1904
Сын: Тохтамыш Михаил Георгиевич
Мать ребёнка: Тохтамыш Кирикия Георгиевна
Рождение ребёнка
29.03.1908
Сын: Тохтамыш Гавриил Георгиевич
Мать ребёнка: Тохтамыш Кирикия Георгиевна
Рождение ребёнка
25.02.1913
Дочь: Агрипина Георгиевна
Мать ребёнка: Тохтамыш Кирикия Георгиевна
Рождение ребёнка
08.03.1990
Сын: Тохтамыш Козьма Георгиевич
Мать ребёнка: Тохтамыш Кирикия Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тохтамыш Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Тохтамыш Кирикия Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Георгиевна
Мать ребёнка: Тохтамыш Кирикия Георгиевна
Смерть
Неизвестно