Тохтамыш (Афенди) Кирикия Георгиевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: Афенди Георгий
Мать: ?
Бракосочетание
26.10.1898
Рождение ребёнка
27.06.1902
Дочь: Акилина Георгиевна
Отец ребёнка: Тохтамыш Георгий Козьмин
Рождение ребёнка
04.11.1904
Сын: Тохтамыш Михаил Георгиевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Георгий Козьмин
Рождение ребёнка
29.03.1908
Сын: Тохтамыш Гавриил Георгиевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Георгий Козьмин
Рождение ребёнка
25.02.1913
Дочь: Агрипина Георгиевна
Отец ребёнка: Тохтамыш Георгий Козьмин
Рождение ребёнка
08.03.1990
Сын: Тохтамыш Козьма Георгиевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Георгий Козьмин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тохтамыш Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Георгий Козьмин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Георгиевна
Отец ребёнка: Тохтамыш Георгий Козьмин
Смерть
Неизвестно