Тараш (Тохтамыш) Кирикия Козьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараш (Тохтамыш) Кирикия Козьмина

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

28.01.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1877

Отец: Тохтамыш Козьма Левтерович

Мать: Агрипина Ставриевна

Бракосочетание
20.01.1897

Муж: Тараш Кузьма Лазаревич

Рождение ребёнка
11.09.1897

Сын: Тараш Лазарь Кузьмин

Отец ребёнка: Тараш Кузьма Лазаревич

Рождение ребёнка
06.10.1899

Дочь: Агриппина Кузьминична

Отец ребёнка: Тараш Кузьма Лазаревич

Рождение ребёнка
08.02.1902

Сын: Тараш Харлампий Кузьмич

Отец ребёнка: Тараш Кузьма Лазаревич

Рождение ребёнка
08.10.1904

Дочь: София Кузьминична

Отец ребёнка: Тараш Кузьма Лазаревич

Смерть
Неизвестно
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