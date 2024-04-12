Тараш (Тохтамыш) Кирикия Козьмина
Место рождения
Дата рождения28.01.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1877
Отец: Тохтамыш Козьма Левтерович
Мать: Агрипина Ставриевна
Бракосочетание
20.01.1897
Рождение ребёнка
11.09.1897
Сын: Тараш Лазарь Кузьмин
Отец ребёнка: Тараш Кузьма Лазаревич
Рождение ребёнка
06.10.1899
Дочь: Агриппина Кузьминична
Отец ребёнка: Тараш Кузьма Лазаревич
Рождение ребёнка
08.02.1902
Отец ребёнка: Тараш Кузьма Лазаревич
Рождение ребёнка
08.10.1904
Дочь: София Кузьминична
Отец ребёнка: Тараш Кузьма Лазаревич
Смерть
Неизвестно