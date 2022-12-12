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Шаманин Сидор Игнатьевич

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Место рождения

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Шаманин Игнатий Стахиевич

Мать: Шаманина Агафья Евтихиевна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
06.02.1777 ст.

Жена: Шаманина Наталья Емельяновна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
27.12.1777 ст.

Сын: Шаманин Фёдор Сидорович

Мать ребёнка: Шаманина Наталья Емельяновна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Шаманин Алексей Сидорович

Мать ребёнка: Шаманина Наталья Емельяновна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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