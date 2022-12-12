Шаманин Сидор Игнатьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Место жительства
1763
Бракосочетание
06.02.1777 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
27.12.1777 ст.
Мать ребёнка: Шаманина Наталья Емельяновна
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Шаманин Алексей Сидорович
Мать ребёнка: Шаманина Наталья Емельяновна
Место жительства
1811
Смерть
Неизвестно