Шаманин Игнатий Стахиевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Место жительства
1719
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Шаманин Степан Игнатьевич
Мать ребёнка: Шаманина Агафья Евтихиевна
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Шаманин Кирилл Игнатьевич
Мать ребёнка: Шаманина Агафья Евтихиевна
Бракосочетание
До 1740
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Шаманин Леонтий Игнатьевич
Мать ребёнка: Шаманина Агафья Евтихиевна
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Анна Игнатьевна
Мать ребёнка: Шаманина Агафья Евтихиевна
Рождение ребёнка
Около 1755
Мать ребёнка: Шаманина Агафья Евтихиевна
Место жительства
1763
Смерть
Неизвестно