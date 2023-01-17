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Шаманин Игнатий Стахиевич

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Место рождения

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Шаманин Стахий Владимирович

Мать: Шаманина Мария Фёдоровна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1719
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Шаманин Степан Игнатьевич

Мать ребёнка: Шаманина Агафья Евтихиевна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Шаманин Кирилл Игнатьевич

Мать ребёнка: Шаманина Агафья Евтихиевна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1740

Жена: Шаманина Агафья Евтихиевна

Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Шаманин Леонтий Игнатьевич

Мать ребёнка: Шаманина Агафья Евтихиевна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Анна Игнатьевна

Мать ребёнка: Шаманина Агафья Евтихиевна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Шаманин Сидор Игнатьевич

Мать ребёнка: Шаманина Агафья Евтихиевна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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