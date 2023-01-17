Шаманин Степан Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаманин Степан Игнатьевич

Шаманин Степан Игнатьевич

avatar

Место рождения

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Шаманин Игнатий Стахиевич

Мать: Шаманина Агафья Евтихиевна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1762

Жена: Шаманина Пелагея Ларионовна

Место жительства
1763
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
До 1766

Дочь: Ирина Степановна

Мать ребёнка: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.01.1775 ст.

Дочь: Ксения Степановна

Мать ребёнка: Шаманина Пелагея Ларионовна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.02.1779 ст.

Сын: Шаманин Иван Степанович

Мать ребёнка: Шаманина Пелагея Ларионовна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Шаманин Пётр Степанович

Мать ребёнка: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Шаманин Иван Степанович

Мать ребёнка: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1808
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close