Шаманин Степан Игнатьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1740
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Бракосочетание
До 1762
Место жительства
1763
Рождение ребёнка
До 1766
Дочь: Ирина Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1775 ст.
Дочь: Ксения Степановна
Мать ребёнка: Шаманина Пелагея Ларионовна
Рождение ребёнка
24.02.1779 ст.
Мать ребёнка: Шаманина Пелагея Ларионовна
Рождение ребёнка
Около 1796
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1808