Шаманина Агафья Евтихиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина Агафья Евтихиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1717 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Шаманин Степан Игнатьевич

Отец ребёнка: Шаманин Игнатий Стахиевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1740

Муж: Шаманин Игнатий Стахиевич

Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Шаманин Кирилл Игнатьевич

Отец ребёнка: Шаманин Игнатий Стахиевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Шаманин Леонтий Игнатьевич

Отец ребёнка: Шаманин Игнатий Стахиевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Шаманин Игнатий Стахиевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Шаманин Сидор Игнатьевич

Отец ребёнка: Шаманин Игнатий Стахиевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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