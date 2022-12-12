Шаманина Агафья Евтихиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1715
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Шаманин Степан Игнатьевич
Отец ребёнка: Шаманин Игнатий Стахиевич
Бракосочетание
До 1740
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Шаманин Кирилл Игнатьевич
Отец ребёнка: Шаманин Игнатий Стахиевич
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Шаманин Леонтий Игнатьевич
Отец ребёнка: Шаманин Игнатий Стахиевич
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Шаманин Игнатий Стахиевич
Рождение ребёнка
Около 1755
Отец ребёнка: Шаманин Игнатий Стахиевич
Место жительства
1763
Смерть
Неизвестно