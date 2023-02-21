Шаманина Пелагея Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1762
Место жительства
1763
Рождение ребёнка
До 1766
Дочь: Ирина Степановна
Отец ребёнка: Шаманин Степан Игнатьевич
Рождение ребёнка
24.01.1775 ст.
Дочь: Ксения Степановна
Отец ребёнка: Шаманин Степан Игнатьевич
Рождение ребёнка
24.02.1779 ст.
Отец ребёнка: Шаманин Степан Игнатьевич
Смерть
Неизвестно