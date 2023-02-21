Шаманина Пелагея Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина Пелагея Ларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1762

Муж: Шаманин Степан Игнатьевич

Место жительства
1763
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
До 1766

Дочь: Ирина Степановна

Отец ребёнка: Шаманин Степан Игнатьевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.01.1775 ст.

Дочь: Ксения Степановна

Отец ребёнка: Шаманин Степан Игнатьевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.02.1779 ст.

Сын: Шаманин Иван Степанович

Отец ребёнка: Шаманин Степан Игнатьевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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