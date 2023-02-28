Шаманина (Гусельникова) Наталья Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина (Гусельникова) Наталья Емельяновна

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Место рождения

Александровская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

До 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1755 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Александровская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
родилась в Ракульской волости Вельского уезда
Бракосочетание
06.02.1777 ст.

Муж: Шаманин Сидор Игнатьевич

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
27.12.1777 ст.

Сын: Шаманин Фёдор Сидорович

Отец ребёнка: Шаманин Сидор Игнатьевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Шаманин Алексей Сидорович

Отец ребёнка: Шаманин Сидор Игнатьевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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