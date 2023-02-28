Шаманина (Гусельникова) Наталья Емельяновна
Место рождения
Дата рожденияДо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
родилась в Ракульской волости Вельского уезда
Бракосочетание
06.02.1777 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
27.12.1777 ст.
Отец ребёнка: Шаманин Сидор Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Шаманин Алексей Сидорович
Отец ребёнка: Шаманин Сидор Игнатьевич
Смерть
Неизвестно