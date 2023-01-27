Андреева (Кривоногова) Агриппина Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.09.1901
Сын: Андреев Дмитрий Константинович
Отец ребёнка: Андреев Константин Константинович
Рождение ребёнка
05.09.1903
Сын: Андреев Константин Константинович
Отец ребёнка: Андреев Константин Константинович
Рождение ребёнка
06.09.1905
Сын: Андреев Сергей Контантинович
Отец ребёнка: Андреев Константин Константинович
Рождение ребёнка
01.04.1909
Дочь: (Федосеева) Александра Константиновна
Отец ребёнка: Андреев Константин Константинович
Рождение ребёнка
01.10.1911
Дочь: (Андреева) Пелагея Константиновна
Отец ребёнка: Андреев Константин Константинович
Рождение ребёнка
22.04.1915
Сын: Андреев Георгий Константинович
Отец ребёнка: Андреев Константин Константинович
Рождение ребёнка
10.07.1917
Дочь: (Андреева) Анна Константиновна
Отец ребёнка: Андреев Константин Константинович