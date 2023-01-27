Андреева (Кривоногова) Агриппина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреева (Кривоногова) Агриппина Алексеевна

Андреева (Кривоногова) Агриппина Алексеевна

Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

До 1883

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: Кривоногов Алексей Петрович

Мать: Кривоногова Александра Семеновна

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Константин Константинович

Рождение ребёнка
18.09.1901

Сын: Андреев Дмитрий Константинович

Отец ребёнка: Андреев Константин Константинович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
05.09.1903

Сын: Андреев Константин Константинович

Отец ребёнка: Андреев Константин Константинович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
06.09.1905

Сын: Андреев Сергей Контантинович

Отец ребёнка: Андреев Константин Константинович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
01.04.1909

Дочь: (Федосеева) Александра Константиновна

Отец ребёнка: Андреев Константин Константинович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
01.10.1911

Дочь: (Андреева) Пелагея Константиновна

Отец ребёнка: Андреев Константин Константинович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
22.04.1915

Сын: Андреев Георгий Константинович

Отец ребёнка: Андреев Константин Константинович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
10.07.1917

Дочь: (Андреева) Анна Константиновна

Отец ребёнка: Андреев Константин Константинович

Громково, Богородский, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.