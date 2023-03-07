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(Федосеева) Александра Константиновна
(Федосеева) Александра Константиновна
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Место рождения
Громково
, Богородский, Московская область
Дата рождения
01.04.1909
Пол
Женский
Отец
Андреев Константин Константинович
До 1882 г.р.
Мать
Андреева (Кривоногова) Агриппина Алексеевна
До 1883 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1909
Отец:
Андреев Константин Константинович
Мать:
Андреева Агриппина Алексеевна
Громково
, Богородский, Московская область
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