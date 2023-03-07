(Федосеева) Александра Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Федосеева) Александра Константиновна

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Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

01.04.1909

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1909

Отец: Андреев Константин Константинович

Мать: Андреева Агриппина Алексеевна

Громково, Богородский, Московская область
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