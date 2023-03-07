Кривоногова Александра Семеновна
Место рождения
Дата рождения1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1883
Дочь: Андреева Агриппина Алексеевна
Отец ребёнка: Кривоногов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Бардачева Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Кривоногов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
До 1895
Сын: Васильев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Кривоногов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
До 1895
Сын: Васильев Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Кривоногов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
22.04.1898
Сын: Кривоногов Семен Алексеевич
Отец ребёнка: Кривоногов Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно