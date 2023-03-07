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Кривоногова Александра Семеновна

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Место рождения

Шустино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1853

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Шустино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
До 1883

Дочь: Андреева Агриппина Алексеевна

Отец ребёнка: Кривоногов Алексей Петрович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Бардачева Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Кривоногов Алексей Петрович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1895

Сын: Васильев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Кривоногов Алексей Петрович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1895

Сын: Васильев Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Кривоногов Алексей Петрович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
22.04.1898

Сын: Кривоногов Семен Алексеевич

Отец ребёнка: Кривоногов Алексей Петрович

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривоногов Алексей Петрович

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