Кривоногов Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения14.05.1849
Дата смерти08.09.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1849
Рождение ребёнка
До 1883
Дочь: Андреева Агриппина Алексеевна
Мать ребёнка: Кривоногова Александра Семеновна
Рождение ребёнка
До 1895
Сын: Васильев Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Кривоногова Александра Семеновна
Рождение ребёнка
До 1895
Сын: Васильев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Кривоногова Александра Семеновна
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Бардачева Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Кривоногова Александра Семеновна
Рождение ребёнка
22.04.1898
Сын: Кривоногов Семен Алексеевич
Мать ребёнка: Кривоногова Александра Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.09.1915