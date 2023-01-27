Кривоногов Алексей Петрович 14.05.1849 — найти родственников по фамилии на Familio

Кривоногов Алексей Петрович

Автор
НС
См Н.

мужской, родился 14.05.1849, Громково, Богородский, Московская область

умер 08.09.1915, Громково, Богородский, Московская область

Отец
Кривоногов Петр Васильевич1809 г.р.
Мать
Кривоногова Матрона Степановна1807 г.р.
Супруги
Кривоногова Александра Семеновна1853 г.р.
Дети
Андреева (Кривоногова) Агриппина АлексеевнаДо 1883 г.р.
Бардачева (Кривоногова) Мария АлексеевнаДо 1895 г.р.
Показать еще 3
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1849

Отец: Кривоногов Петр Васильевич

Мать: Кривоногова Матрона Степановна

Громково, Богородский, Московская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривоногова Александра Семеновна

Рождение ребёнка
До 1883

Дочь: Андреева (Кривоногова) Агриппина Алексеевна

Мать ребёнка: Кривоногова Александра Семеновна

Громково, Богородский, Московская область

Рождение ребёнка
До 1895

Сын: Васильев Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Кривоногова Александра Семеновна

Громково, Богородский, Московская область

Рождение ребёнка
До 1895

Сын: Васильев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Кривоногова Александра Семеновна

Громково, Богородский, Московская область

Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Бардачева (Кривоногова) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Кривоногова Александра Семеновна

Громково, Богородский, Московская область

Рождение ребёнка
22.04.1898

Сын: Кривоногов Семен Алексеевич

Мать ребёнка: Кривоногова Александра Семеновна

Громково, Богородский, Московская область

Смерть
08.09.1915
Громково, Богородский, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.