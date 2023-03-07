Кривоногов Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривоногов Алексей Петрович

Кривоногов Алексей Петрович

avatar

Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

14.05.1849

Дата смерти

08.09.1915

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1849

Отец: Кривоногов Петр Васильевич

Мать: Кривоногова Матрона Степановна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1883

Дочь: Андреева Агриппина Алексеевна

Мать ребёнка: Кривоногова Александра Семеновна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1895

Сын: Васильев Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Кривоногова Александра Семеновна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1895

Сын: Васильев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Кривоногова Александра Семеновна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Бардачева Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Кривоногова Александра Семеновна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
22.04.1898

Сын: Кривоногов Семен Алексеевич

Мать ребёнка: Кривоногова Александра Семеновна

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривоногова Александра Семеновна

Смерть
08.09.1915
Громково, Богородский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close