Кривоногов Алексей Петрович
мужской, родился 14.05.1849, Громково, Богородский, Московская область
умер 08.09.1915, Громково, Богородский, Московская область
ОтецКривоногов Петр Васильевич1809 г.р.
МатьКривоногова Матрона Степановна1807 г.р.
Супруги
Кривоногова Александра Семеновна1853 г.р.
Дети
Андреева (Кривоногова) Агриппина АлексеевнаДо 1883 г.р.
Бардачева (Кривоногова) Мария АлексеевнаДо 1895 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1849
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1883
Дочь: Андреева (Кривоногова) Агриппина Алексеевна
Мать ребёнка: Кривоногова Александра Семеновна
Рождение ребёнка
До 1895
Сын: Васильев Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Кривоногова Александра Семеновна
Рождение ребёнка
До 1895
Сын: Васильев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Кривоногова Александра Семеновна
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Бардачева (Кривоногова) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Кривоногова Александра Семеновна
Рождение ребёнка
22.04.1898
Сын: Кривоногов Семен Алексеевич
Мать ребёнка: Кривоногова Александра Семеновна
Смерть
08.09.1915