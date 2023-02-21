Кривоногова Матрона Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоногова Матрона Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ирина Петровна

Отец ребёнка: не указан

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
14.05.1849

Сын: Кривоногов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Кривоногов Петр Васильевич

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривоногов Петр Васильевич

Смерть
Неизвестно
Громково, Богородский, Московская область
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