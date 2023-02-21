Кривоногова Матрона Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Ирина Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.05.1849
Сын: Кривоногов Алексей Петрович
Отец ребёнка: Кривоногов Петр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно