Арсеньева (Бутова) Анастасия Иванова
Место рожденияNezdylovo, Kalininsky District, Tver Oblast, Russia
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Бутов Иван
Мать: не указана
Nezdylovo, Kalininsky District, Tver Oblast, Russia
Рождение ребёнка
Между 1890 и 1898
Дочь: Панова Мария Павловна
Отец ребёнка: Арсеньев Павел Арсеньевич
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Боткина Александра Павловна
Отец ребёнка: Арсеньев Павел Арсеньевич
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
05.07.1900
Дочь: Классен Серафима Павловна
Отец ребёнка: Арсеньев Павел Арсеньевич
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Арсеньев Павел Арсеньевич
Работа или профессия
Неизвестно