Арсеньева (Бутова) Анастасия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсеньева (Бутова) Анастасия Иванова

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Место рождения

Nezdylovo, Kalininsky District, Tver Oblast, Russia

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бутов Иван

Мать: не указана

Nezdylovo, Kalininsky District, Tver Oblast, Russia
Рождение ребёнка
Между 1890 и 1898

Дочь: Панова Мария Павловна

Отец ребёнка: Арсеньев Павел Арсеньевич

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Боткина Александра Павловна

Отец ребёнка: Арсеньев Павел Арсеньевич

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
05.07.1900

Дочь: Классен Серафима Павловна

Отец ребёнка: Арсеньев Павел Арсеньевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Арсеньев Михаил Павлович

Отец ребёнка: Арсеньев Павел Арсеньевич

Работа или профессия
Неизвестно
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