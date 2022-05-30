Боткина (Арсеньева) Александра Павловна 1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Боткина (Арсеньева) Александра Павловна

Автор
АХ
Хрящева А.

женский, родилась 1898, Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область

Отец
Арсеньев (Чашин) Павел Арсеньевич05.07.1860 г.р.
Мать
Арсеньева (Бутова) Анастасия ИвановаНеизвестно г.р.
Дети
Сипарова (Боткина) Юлия Алексеевна1927 г.р.
Боткин Леонид Алексеевич1930 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Арсеньев (Чашин) Павел Арсеньевич

Мать: Арсеньева (Бутова) Анастасия Иванова

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область

Работа или профессия
Неизвестно

Учитель

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Сипарова (Боткина) Юлия Алексеевна

Отец ребёнка: Боткин Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
1930

Сын: Боткин Леонид Алексеевич

Отец ребёнка: Боткин Алексей Яковлевич

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