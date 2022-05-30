Боткина (Арсеньева) Александра Павловна
женский, родилась 1898, Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
ОтецАрсеньев (Чашин) Павел Арсеньевич05.07.1860 г.р.
МатьАрсеньева (Бутова) Анастасия ИвановаНеизвестно г.р.
Дети
Сипарова (Боткина) Юлия Алексеевна1927 г.р.
Боткин Леонид Алексеевич1930 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Сипарова (Боткина) Юлия Алексеевна
Отец ребёнка: Боткин Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Боткин Алексей Яковлевич