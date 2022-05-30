Бутов Иван
мужской, родился Неизвестно
Дети
Арсеньева (Бутова) Анастасия ИвановаНеизвестно г.р.
Бутов Владимир ИвановНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арсеньева (Бутова) Анастасия Иванова
Мать ребёнка: не указана
Nezdylovo, Kalininsky District, Tver Oblast, Russia
Работа или профессия
Неизвестно