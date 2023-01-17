Классен (Арсеньева) Серафима Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Классен (Арсеньева) Серафима Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1900

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1900

Отец: Арсеньев Павел Арсеньевич

Мать: Арсеньева Анастасия Иванова

Рождение ребёнка
1923

Сын: Классен Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Классен Сергей Владимирович

Чудово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
03.05.1925

Дочь: Новгородская Ираида Сергеевна

Отец ребёнка: Классен Сергей Владимирович

Чудово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Педагог, железнодорожница.
Смерть
1978
Любань, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
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