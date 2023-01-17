Классен (Арсеньева) Серафима Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1900
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1900
Рождение ребёнка
1923
Сын: Классен Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Классен Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
03.05.1925
Дочь: Новгородская Ираида Сергеевна
Отец ребёнка: Классен Сергей Владимирович
Работа или профессия
Неизвестно
Педагог, железнодорожница.
Смерть
1978
Любань, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область