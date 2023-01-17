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Классен Сергей Владимирович

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Место рождения

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Дата рождения

07.06.1899

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1899

Отец: Классен Владимир Юльевич

Мать: Классен Александра Ивановна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Классен Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Классен Серафима Павловна

Чудово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
03.05.1925

Дочь: Новгородская Ираида Сергеевна

Мать ребёнка: Классен Серафима Павловна

Чудово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Железнодорожник
Смерть
1957
Любань, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
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