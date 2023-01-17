Классен Сергей Владимирович
Место рождения
Дата рождения07.06.1899
Дата смерти1957
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1899
Рождение ребёнка
1923
Сын: Классен Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Классен Серафима Павловна
Рождение ребёнка
03.05.1925
Дочь: Новгородская Ираида Сергеевна
Мать ребёнка: Классен Серафима Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
Железнодорожник
Смерть
1957
Любань, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область