Классен Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1899
Сын: Классен Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Классен Владимир Юльевич
Рождение ребёнка
Между 1902 и 1904
Дочь: Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Классен Владимир Юльевич
Рождение ребёнка
1904
Сын: Классен Константин Владимирович
Отец ребёнка: Классен Владимир Юльевич
Работа или профессия
Неизвестно
Портниха