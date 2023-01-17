Классен Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Классен Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1899

Сын: Классен Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Классен Владимир Юльевич

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Между 1902 и 1904

Дочь: Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Классен Владимир Юльевич

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Классен Константин Владимирович

Отец ребёнка: Классен Владимир Юльевич

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Работа или профессия
Неизвестно
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